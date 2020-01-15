استقالة مدير المخابرات السودانية بعد إنهاء تمرد الخرطوم

أعلن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، اليوم الأربعاء، أن أبوبكر دمبلاب مدير المخابرات العامة تقدم باستقالته، بعدما تصدى الجيش لحركة “تمرد” قامت بها عناصر في الجهاز، رفضا لخطة لإعادة هيكلته.



وقال البرهان، عبر التلفزيون الرسمي السوداني: “لقد اتصل (دمبلاب) تلفونيا للإبلاغ عن استقالته، وطلبنا منه أن يأتي بها مكتوبة، وهي الآن قيد النظر”.



وكان البرهان قال، فجر الأربعاء: “قدرت القيادة اقتحام المواقع بأقل قوة لإزالة هذا التمرد…الأمور عادت إلى نصابها وجميع المقرات تحت سيطرة القوات المسلحة … احتسبنا شهيدين وأربعة جرحى بينهم ضابطان”.



وقال البرهان: “لن نسمح بان يحدث انقلاب على ثورة الشعب السوداني”.



واندلع أمس إطلاق نار كثيف في قاعدتين في الخرطوم، تابعتين لجهاز المخابرات العامة الذي كان يعرف سابقا بجهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني، بعد أن رفضت عناصر من الجهاز خطة تتعلق بالتقاعد اقترحتها السلطات الجديدة.



وفي ساعة متأخرة الثلاثاء، اقتحمت عناصر من الجيش النظامي ومن قوات الدعم السريع القاعدتين وسط نيران كثيفة.