الإفتاء: الصلاة في المساجد التي بها «أضرحة» حلال

أجازت دار الإفتاء المصرية، الصلاة في المساجد التي يوجد بها قبور «أضرحة».

وقال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال عبر صفحة الدار على موقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، هل تجوز الصلاة بالمساجد التي بها أضرحة؟، إن الصلاة في تلك المساجد حلال.

وذكرت الدار في وقت سابق العام الماضي، أن الصلاة في المساجد التي بها أضرحة للأولياء والصالحين مستحبة.

وأضافت -فى فتوى عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"- أن بتحريمها أو بطلانها قول باطل لا يُلتَفَتُ إليه ولا يُعَوَّلُ عليه، وذلك ردًا على سؤال حول حكم الصلاة في المسجد الذي به ضريح.

ويقول الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء والمفتي السابق - عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء - إن الصلاة في المساجد التي بها أضرحة الأولياء والصالحين صحيحةٌ ومشروعةٌ، بل إنها تصل إلى درجة الاستحباب، وذلك ثابت بالكتاب، والسُّنَّة، وفعل الصحابة، وإجماع الأمة الفعلي.

واستدل جمعة، بقول الله تعالى، ﴿فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا﴾ [الكهف: 21]، وسياق الآية يدل على أن القول الأول هو قول المشركين، وأن القول الثاني هو قول الموحِّدين، وقد حكى الله تعالى القولين دون إنكار؛ فدل ذلك على إمضاء الشريعة لهما، بل إن سياق قول الموحدين يفيد المدح؛ بدليل المقابلة بينه وبين قول المشركين المحفوف بالتشكيك، بينما جاء قول الموحدين قاطعًا وأن مرادهم ليس مجرد البناء بل المطلوب إنما هو المسجد.

وذكر أنه ثبت في الآثار أن سيدنا إسماعيل عليه السلام وأمه هاجر رضي الله عنها، قد دُفِنا في الحِجر من البيت الحرام، وهذا هو الذي ذكره ثقات المؤرخين واعتمده علماء السِّيَر؛ كابن إسحاق في "السيرة"، وابن جرير الطبري في "تاريخه"، والسهيلي في "الروض الأُنف"، وابن الجوزي في "المنتظم"، وابن الأثير في "الكامل"، والذهبي في "تاريخ الإسلام"، وابن كثير في "البداية والنهاية"، وغيرهم من مؤرخي الإسلام، وأقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك ولم يأمر بنبش هذه القبور وإخراجها من مسجد الخيف أو من المسجد الحرام.

وأشار إلى أن دعوى الخصوصية في ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فهي غير صحيحة؛ لأنها دعوى لا دليل عليها، بل هي باطلة قطعًا بدَفنِ سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر رضي الله عنهما في هذه الحجرة التي كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تعيش فيها وتصلِّي فيها صلواتها المفروضة والمندوبة؛ فكان ذلك إجماعًا من الصحابة رضي الله عنهم على جوازه.