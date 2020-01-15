 وصول كيم سوخا زعيم المعارضة في كمبوديا لمقر محاكمته - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وصول كيم سوخا زعيم المعارضة في كمبوديا لمقر محاكمته

كيم سوخا
كيم سوخا
بنوم بنه - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 15 يناير 2020 - 6:51 ص | آخر تحديث : الأربعاء 15 يناير 2020 - 6:51 ص

وصل زعيم حزب المعارضة الكمبودي المحظور، كيم سوخا، إلى المحكمة صباح اليوم الأربعاء ليخضع لمحاكمة أدانتها جماعات حقوق الإنسان على نطاق واسع.

وسار كيم سوخا إلى مبنى المحكمة في بنوم بنه محاطا بالعديد من الأشخاص، بينما تم إلزام الصحفيين بالبقاء على الرصيف المقابل من الشارع.

واصطفت قوات الأمن والشرطة أمام المبنى.

وتبدأ المحاكمة بعد أكثر من عامين من القبض على سوخا بسبب اتهامات بالخيانة ومحاولة الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء هون سين بمساعدة الولايات المتحدة.

ونفى سوخا، رئيس حزب الانقاذ الوطني الكمبودي المنحل، والولايات المتحدة هذه التهم.

وكانت المحكمة قد قضت أواخر العام الماضي بتخفيف القيود على سوخا، الذي يخضع للإقامة الجبرية في منزله.

ويواجه سوخا عقوبة السجن لفترة تصل إلى 30 عاما إذا تمت إدانته.


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