 هجوم صاروخي على قاعدة تضم قوات أمريكية شمالي العاصمة العراقية - بوابة الشروق
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هجوم صاروخي على قاعدة تضم قوات أمريكية شمالي العاصمة العراقية

قاعدة التاجي العسكرية في العراق
قاعدة التاجي العسكرية في العراق
بغداد - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 15 يناير 2020 - 3:24 ص | آخر تحديث : الأربعاء 15 يناير 2020 - 3:24 ص

تعرضت قاعدة التاجي شمالي العاصمة العراقية بغداد، التي ينتشر فيها جنود أمريكيون، لهجوم صاروخي عنيف يوم الثلاثاء.

وذكرت خلية الإعلام الحربي العراقية أن الهجوم لم يسفر عن خسائر بشرية.

وذكرت تقارير إعلامية عراقية أن القاعدة تعرضت لقصف بخمسة صواريخ.

وقال مايلز كاجينز المتحدث باسم قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش إن الهجوم كان "صغيرا" ولم يتأثر أي من أفراد قوات التحالف إثر الهجوم.

وتعرضت قواعد عسكرية ينتشر فيها جنود أمريكيون في العراق لهجمات صاروخية بعد ضربة أمريكية قتلت قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي في الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد مطلع العام الحالي.


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