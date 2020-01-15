 الرئاسة الجزائرية: الرئيس تبون يرأس اجتماعًا للحكومة السبت المقبل - بوابة الشروق
الأربعاء 15 يناير 2020 1:32 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع اندلاع حرب كبرى في المنطقة بعد قتل أمريكا لقائد فيلق القدس الإيراني بالعراق؟

النتـائـج تصويت

الرئاسة الجزائرية: الرئيس تبون يرأس اجتماعًا للحكومة السبت المقبل

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 15 يناير 2020 - 1:03 م | آخر تحديث : الأربعاء 15 يناير 2020 - 1:03 م

أعلنت الرئاسة الجزائرية، أن الرئيس عبد المجيد تبون سيرأس اجتماعا لمجلس الوزراء يوم السبت المقبل.

وذكرت الرئاسة الجزائرية - في بيان اليوم الأربعاء - "أنه يعقد مجلس الوزراء اجتماعا يوم 18 يناير 2020 تحت رئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، بدلا من يوم الأحد كما كان مقررا، نظرا لمشاركة الرئيس تبون في المؤتمر الدولي حول ليبيا المزمع عقده في ذات اليوم في برلين بألمانيا".

وأوضح أن مجلس الوزراء سيدرس ضمن جدول أعماله عددا من القضايا وخاصة ملفات تتعلق بإنعاش وتطوير النشاطات القطاعية في مجالات الصحة، والصناعة، والزراعة والسكن، والتجارة والتجارة الخارجية، والمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك