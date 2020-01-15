جانب الصواب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما قال الأسبوع الماضي إن بلاده ليست في حاجة للنفط القادم من الشرق الأوسط، فمصافي التكرير في الولايات المتحدة مازالت تحتاج هذا النفط لتلبية مطالب عملائها.

والأكثر من ذلك، هو أن سائقي السيارات والشاحنات في الولايات المتحدة، يحتاجون هذا النفط لتسيير مركباتهم، وإلا واجهوا ارتفاع أسعار الوقود المحلي، وفقا لما خلص إليه تحليل نشرته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وجاءت تصريحات ترامب التي أكد فيها عدم حاجة بلاده إلى نفط الشرق الاوسط، في خطاب ألقاه بالبيت الأبيض عقب الهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت قاعدتين جويتين في العراق، يستخدمهما الجيش الأمريكي، ووسط مخاوف من تصاعد الهجمات على البنية التحتية الرئيسية للنفط في المنطقة، والتي تشمل تدفق النفط عبر مضيق هرمز.

وتجد كمية قليلة جدا من النفط الخام الذي يتم إنتاجه في منطقة الخليج طريقها إلى مصافي النفط في الولايات المتحدة.

ووصل إلى مصافي التكرير الأمريكية نسبة تقل عن خمسة في المئة، من أصل 5ر16 مليون برميل من النفط الخام والمكثفات التي عبرت مضيق هرمز في عام 2019، بحسب بيانات حصلت عليها وكالة أنباء "بلومبرج". والمكثفات نوع خفيف من النفط يستخرج من حقول الغاز.

وعلى النقيض من ذلك، اشترت أربع دول آسيوية (الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية) ثلثي النفط الخام والمكثفات التي انتجتها من المنطقة العام الماضي. وفي حال إضافة باقي أنحاء آسيا، فإن هذا الرقم قد يرتفع إلى أكثر من 80 بالمئة. فليس من قبيل العجب إذا أن يطلب الرئيس الأمريكي من هذه الدول القيام بدور أكبر من أجل حماية تدفق النفط عبر هرمز.

ولكن الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة لا يمكن التغاضي عنها بسهولة، فأمريكا هي خامس أكبر مستورد لـلنفط الخام من الشرق الأوسط. وقد تراجعت واردات البلاد من المنطقة بالطبع، مع ارتفاع إنتاج النفط المحلي وحدوث طفرة في انتاج النفط الصخري. ولا يزال نفط الخليج يشكل واحدا من بين كل ثمانية براميل تستوردها الولايات المتحدة.

وقبل الطفرة التي حدثت في إنتاج الزيت الصخري، استثمرت المصافي الأمريكية ملايين الدولارات في عمليات تطوير من أجل تكرير النفط الخام الثقيل، والأرخص نسبيا، من الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، من أجل توفير منتجات ذات نسبة منخفضة من الكبريت للمستهلك المحلي في المنطقة.

وقامت هذه المصافي منذ عام 2012، بإعادة تجهيز منشآتها مجددا لمعالجة مزيد من الزيت الصخري الخفيف، الذي يحتوي على نسبة قليلة من الكبريت، أو الذي يخلو منه تماما.

وفي ظل تصاعد حدة التوتر حاليا مع إيران، بدأت حقيقة وجود مصادر أقل لاستيراد النفط الخام الثقيل (الذي يحتوي على تركيزات عالية من الكبريت)، وهو الذي تعتمد عليه مصافي الخليج، واضحة تماما.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على صادرات النفط الفنزويلية في كانون ثان/يناير من عام 2019، كما تواجه المكسيك وكولومبيا تراجعا في إنتاج النفط نتيجة نقص الاستثمارات الجديدة. وفي الوقت الحالي، تظل كندا أكبر مصدر للنفط بالنسبة للولايات المتحدة، ولكن الشرق الأوسط يلبي معظم الكمية الباقية.

ويقود ذلك إلى السبب الثاني وراء استمرار اعتماد الولايات المتحدة على النفط الذي يتدفق من منطقة الخليج، ولماذا سيستمر هذا حتى لو لم تشتر أمريكا أيا من صادرات المنطقة، وهو الأسعار.

وليس من المهم أين يذهب النفط القادم من الشرق الأوسط، ولكن حجم النفط الخارج من المنطقة مازال له أثر عميق على أسعار الخام، وكذلك أسعار البنزين والديزل. وليس هذا الأمر أكثر حقيقة في أي مكان آخر غير الولايات المتحدة، حيث أن انخفاض الضرائب الوقود، يعني أن أسعاره أكثر تأثرا بما يصيب الإنتاج العالمي من النفط.

وقفز متوسط السعر للبنزين العادي الخالي من الرصاص في السوق المحلية، بمقدار 10 سنتات للجالون، وهي أكبر زيادة تفرض خلال يومين منذ أكثر من عامين، وذلك في أعقاب الهجمات التي استهدفت منشآت نفط سعودية في سبتمبر 2019، على الرغم من أن المملكة، وهي أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، سرعان ما بعثت برسالة طمأنة لعملائها بأنه لن يحدث أي توقف للإمدادات.

وأوفت المملكة بما وعدت به، ولكن مازال الأمر يتطلب ثلاثة أشهر أخرى حتى تعود الأسعار إلى مستوياتها قبل الهجمات، وهو ما يمثل دليلا قويا على أهمية استمرار تدفق النفط الخام من الخليج بالنسبة لمواطني الولايات المتحدة وللرئيس الأمريكي.