* نقدم فكرة غير مسبوقة.. والمخاطرة مطلوبة حتى لا يمل الجمهور.. وهناك فرق بين السرقة والاقتباس والتأثر

* يوسف الشريف اقترح علىَّ الموضوع ولا أقبل بتدخل أحد فى عملى



انتهى المؤلف عمرو سمير عاطف من كتابة نحو 25 حلقة من حلقات مسلسله الرمضانى الجديد «النهاية» الذى يجمعه مرة أخرى مع الفنان يوسف الشريف والذى سبق وقدما معا أكثر من عمل منها مسلسل «لعبة إبليس»، و«كفر دلهاب» واخيرا فيلم «بنى آدم» انتاج 2018.

وفى تصريحات خاصة لـ«الشروق» حكى عمرو سمير عاطف الكثير من كواليس العمل الذى يخوض من خلاله تجربة مختلفة تماما عن الدراما المصرية حيث تدور الأحداث فى المستقبل بعد مرور 50 عاما من الآن، ونفى صحة ما يتم تداوله عن أحداث المسلسل مؤخرا قائلا:

كل ما تم كتابته عبر المواقع الإلكترونية عن المسلسل لا تمت له بصلة، وهى اجتهادات خاصة بأصحابها ومن ناحيتى شعرت بنوع من التسلية وانا أقرأها، فالمعلومة العامة هى ان المسلسل تدور احداثه فى المستقبل وهى التفصيلة الوحيدة التى اعلنا عنها وبعدها بدا البعض فى ابتكار حواديت نابعة من خياله بعيدة عن الواقع، أما عن المسلسل فلقد حرصنا كفريق عمل على عدم الإفصاح عن أى تفصيله به، لأن فكرته جديدة تماما، وتعد مخاطرة كبيرة، لا نعلم كيف سيتقبلها الجمهور، لكن هكذا هو الفن لابد من المخاطرة حتى لا يمل الناس، والمغامرة مطلوبة، وهو ما نفعله مع «النهاية» لكنها مغامرة محسوبة ومدروسة، ونبذل كل مجهودنا حتى نقدم عملا قويا يحظى على إعجاب وتقدير واحترام الجميع.

وتابع عمرو سمير عاطف: رغم ان المسلسل ينتمى لنوعية اعمال الخيال العلمى، ولكنه عمل واقعى جدا، لا يوجد به هذا الشطط والخيال المبالغ فيه، فنحن فى النهاية نقدم قصة اجتماعية واقعية باحداث وشخصيات قد نقابلها فى حياتنا اليومية العادية.

وبمواجهته بالتهمة التى طالما طاردت هذا الجيل من المؤلفين حول سرقتهم أفكار مسلسلاتهم من أعمال أجنبية قال:

بداية أؤكد أن «النهاية» مسلسل مصرى خالص غير مأخوذ من أى عمل أجنبى أو عربى، وفكرته ليست مسروقة، ولا يوجد به مشهد أو لقطة واحدة مأخوذة من أى عمل أجنبى، وعليه فأنا أريد من المشاهد أن يعقد مقارنة بين مسلسلنا وبين أى عمل آخر كيفما يشاء، وأنا أثق أنه سيجد نفسه أمام مسلسل مصرى 100%.

وأكمل: أما فيما يخص السرقة من الاعمال الاجنبية، فلابد أن نضع فى اعتبارنا عدة امور غاية فى الاهمية، أهمها أن هناك فارقا كبيرا بين «السرقة والاقتباس والتأثر» فطبيعى جدا لشخص متابع جيد للاعمال الاجنبية العالمية ان يتأثر، وهو ما حدث مع الأسماء الكبيرة بحجم شكسبير على سبيل المثال فكل قصصه مأخوذه من قصص غيره لكن بوجهة نظر جديدة، وأؤكد كل أعماله من «ماكبث» لـ«تاجر البندقية» لـ«روميو وجوليت» وغيرها من الاعمال، لكنه قدم هذه القصص بوجهة نظر خاصة به، وتقبله الجميع ولم يتهمه أحد بالسرقة، وذلك لأن الفن تراكمى ولا يوجد أحد يبدأ من الصفر، فكل فنان لابد وأن يكون ملما بكل شيء، وعليه أن يقدم عملا بزاوية مختلفة، وهو ما يحدث مع مخرج كبير بحجم سكورسيزى وتارنتينو الذى قدم فى بعض أفلامه مشاهد منقولة من أفلام أخرى ولكن فى سياق جديد، وعليه لأننا فى مصر لا ندرس الدراما فيحدث الخلط بين السرقة والاقتباس والتأثر، مع ضرورة الاعتراف ان هناك أعمالا مسروقة من اعمال اجنبية بشكل ساذج للغاية حتى إن «الأفيشات» يتم سرقتها أحيانا، لكن هذا لا يجب تعميمه.

وبسؤاله عن حقيقة أن فكرة العمل ليست فكرته بل صاحبها هو بطل العمل يوسف الشريف ومدى تدخله فى كتابة الحلقات أجاب عمرو:

الفكرة مشتركة بيننا، ففى البداية قال لى يوسف الشريف إنه يريد تقديم حدوتة تدور حول نهاية العالم، والتقطت الفكرة وكتبت عملا مختلفا تماما بتفاصيل وخطوط درامية وكل شيء فى العمل من تأليفى، أما فيما يخص بتدخل أى أحد فى عملى فهذا باب مغلق تماما، فقبل مرحلة الكتابة أرحب بأى اقتراح وهذا أمر صحى ومطلوب لأى عمل يسعى أصحابه لتحقيق نجاح خاصة العمل الدرامى فهو فى النهاية قائم على «العمل الجماعى» واعتدنا ان تكون هناك مائدة حوار تجمع بين أطراف العمل للمناقشة والاقتراحات وهكذا، لكن لحظة بدء الكتابة فهنا أكون وحدى تماما، وأعتقد أن هذه هى ميزة التعاون مع فنان أو مخرج بعينه لسنوات طويلة، فيحدث تفاهم كبير بين الطرفين وكل واحد يعرف طريقة عمل الآخر دون الحاجه لأى كلام، حدث هذا مع شريف عرفة الذى تعاونت معه على مدار 10 أعوام ويحدث الآن بينى وبين يوسف الشريف، فنحن متفاهمان جدا، وكل واحد يدرك طبيعة الآخر.

وعن سبب اختيار «الأردن» لتصوير بعض مشاهد المسلسل هناك قال:

طبيعة المكان مناسبة للحدث، وليس كما اعتقد البعض أننا فشلنا فى الحصول على تصاريح للتصوير داخل مصر فاستبدلنا مصر بـ«الأردن» فمنذ البداية كانت الاردن الاختيار رقم واحد وتم معاينة جميع أماكن التصوير واستقر عليها المخرج ياسر سامى الذى تم اختياره تحديدا لتولى مهمة إخراج المسلسل لإجادته التعامل مع «الثرى دى»، فهو تخصصه ومتميز فيه، وهو ما يحتاجه مسلسلنا فنحن نتحدث عن عمل درامى يتمتع بميزانية كبيرة تذهب معظمها لجودة الصورة والديكور والإضاءة، فكما ذكرت نحن أمام تجربة جديدة ومختلفة، وهو أول عمل بالنسبة لى أحرص على حضور تصويره، بخلاف ما اعتدت عليه سابقا، فهناك اعمال كتبتها لم أذهب لأماكن تصويرها سوى مرة او مرتين، وهناك ممثلون شاركوا فى أعمالى لم نلتق سويا ولا نعرف بعضنا البعض، لكن ربما لحالة القلق الشديدة التى تعترينى من هذه التجربة كان دافعا قويا لكى أذهب وأشاهد ترجمة الورق على الحقيقة.

وكشف عمرو سمير عاطف مؤلف «النهاية» أنه من المقرر الانتهاء من تصوير المسلسل قبل شهر رمضان وقال: هذا العمل على وجه التحديد من الصعب أن نواصل تصويره أثناء عرض او ما يعرف بـ«التصوير على الهواء» فهناك مشاهد يتم تصويرها بتقنية الـ«ثرى دى» وهو أمر صعب يحتاج إلى وقت كاف، وبالتالى فنحن نواصل الليل بالنهار حتى ننتهى منه قبل وقت كاف من بدء شهر رمضان الكريم.