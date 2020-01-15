 رئيس جامعة بني سويف: انتهاء 80 % من الأعمال الإنشائية للمطبعة الجديدة - بوابة الشروق
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رئيس جامعة بني سويف: انتهاء 80 % من الأعمال الإنشائية للمطبعة الجديدة

جامعة بني سويف
جامعة بني سويف
حازم الخولي
نشر فى : الأربعاء 15 يناير 2020 - 3:49 م | آخر تحديث : الأربعاء 15 يناير 2020 - 3:49 م

ترأس الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اجتماع مجلس إدارة مركز جامعة بني سويف للطباعة والنشر وبحضور نواب رئيس الجامعة والمستشار المالي والقانوني ومدير المركز.

وناقش رئيس الجامعة خلال الاجتماع ما تم إنجازه من إعمال إنشاءه، حيت تم إنجاز 80 % من المطبعة الجديدة بشرق النيل بقيمة 21 مليون جنيه، وتم التعاقد لشراء أحدث ماكينات الطباعة لطباعة الكتب والمجلات العملية، ومطبوعات الجامعة، والبانرات.

وأكد أنه تم الاتفاق مع المطابع الأميرية على تدريب فنيين طباعة للعمل بالمطبعة الجديدة، وتم مناقشة بنود الخطة المستقبلية التي تهدف إلى تحسين أداء المركز، وزيادة موارده المالية والبشرية، ومواكبة التطور التكنولوجي، وسد كافة احتياجات الجامعة من تصميم الكتب والدوريات، وطباعة اللافتات.

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