الوفد الكنسي الفرنسي يستكمل باقي زيارته في مصر

استكمل، اليوم الاربعاء، الوفد الكنسي الفرنسي من الجمعية الوطنية للحج المسيحي وعدد من الإعلاميين الفرنسيين زياراتهم إلى نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة فى مصر، حيث زاروا عدد من نقاط مسار العائلة المقدسة في مجمع الأديان بمنطقة مصر القديمة، وأديرة وادي النطرون في الصحراء الغربية، حيث دير الأنبا بيشوى والسيدة العذراء "السريان"، والبراموس، والقديس أبو مقار، انتهاءً بالاسكندرية.

وقال محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، إن الوفد زار مكتبة الإسكندرية والمسرح الروماني وقلعة قايتباي، وعدد من الكنائس.

جدير بالذكر أن زيارة الوفد الكنسي إلى مصر بدأت منذ أيام بدعوة من وزارة السياحة و الآثار، ضمن برنامج الرحلات التعريفية التي تنفذه الوزارة للترويج للمنتجات السياحية التي يزخر بها المقصد السياحي المصري ومن ضمنها السياحة الدينية.

وأثناء تواجدهم في مصر التقوا مع وزير السياحة والآثار لمناقشة ادراج نقاط من مسار رحلة العائلة المقدسة ضمن البرامج السياحية للجمعية.

ونظمت وزارة السياحة و الآثار عدد من الرحلات التعريفية (FAM Trips) للترويج لمسار رحلة العائلة المقدسة لأهم ممثلي الكنائس بمختلف الاسواق السياحية ومنها اسبانيا وايطاليا والبرازيل والولايات المتحدة الامريكية بالإضافة إلى منظمى الرحلات العاملين بهذا المجال وكذلك ممثلو أهم وسائل الاعلام.