الجيزة تعقد مؤتمرا شبابيا من أجل مشاركتهم في تجميل الأماكن الأثرية والشوارع والميادين

عقدت محافظة الجيزة، مساء الثلاثاء، مؤتمرا شبابيا برئاسة تيسير عبد الفتاح رئيس حي جنوب و النائب منتصر رياض عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة للمشاركة بالعمل الميداني وإبراز الموهبة لدى الشباب في تجميل وتطوير الأماكن الأثرية والشوارع والميادين بالحي.



وقال تيسير عبد الفتاح - في تصريح - إن الشباب سيبدأ بتجميل وتطوير ودهانات كوبري الجيزة المعدني وسور ربيع الجيزي لإظهارهما بشكل حضاري، مؤكدا أهمية مشاركة الشباب في العمل الميداني لتقوية الانتماء لديهم والعمل على رفعة شأن الوطن.



من جهة أخرى، قام حي الدقى برئاسة أحمد عبدالفتاح برفع اشغالات مقهى خاص بأحد الفنانين، وإيقاف افتتاح المقهى لتسببه في إحداث إزعاج لقاطني الشارع وذلك في استجابة فورية لشكاوى المواطنين والعمل على توفير سبل الراحة لهم.



كما قام الحي بغلق نادي صحي بشارع محي الدين أبو العز لإدارته بدون ترخيص وتم رفع المحتويات وإيداعها بمخازن الحي وذلك بناء على توجيهات المحافظ أحمد راشد، بمواجهة المخالفين بكل حزم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.