إيران تعلن مغادرة السفير البريطاني أراضيها

أعلنت الحكومة الإيرانية اليوم الأربعاء، مغادرة السفير البريطاني في طهران روب ماكير، العاصمة الإيرانية، بعد إعلامه الجهات المعنية.

وأوضحت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية أن مساعد وزير الخارجية والمدير العام لدائرة شؤون أوروبا بوزارة الخارجية، استدعى الأحد‏ الماضي السفير البريطاني في طهران، بسبب ما وصفته إيران بالسلوك غير المتعارف والمشاركة في تجمعات غير قانونية، وتم إبلاغه وإبلاغ الحكومة البريطانية احتجاج طهران الشديد.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران، أنه "وفق القوانين الدولية يعتبر السفير البريطاني غير مرغوب فيه، والشعب ينتظر طرده".

يذكر أن السفير البريطاني في طهران قد اعتقل يوم السبت الماضي؛ بسبب مشاركته في تجمع غير قانوني (وقفة احتجاجية) في العاصمة طهران، بسبب قيام إيران بإسقاط طائرة أوكرانية مما أسفر عن مقتل 176 شخصا، لكن تم اطلاق سراحه لتمتعه بالحصانة الدبلوماسية وبعد التأكد من هويته.