 كوريا الجنوبية تهزم أوزبكستان وتصعد برفقته إلى دور الـ8 في أمم آسيا تحت 23 عاما - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كوريا الجنوبية تهزم أوزبكستان وتصعد برفقته إلى دور الـ8 في أمم آسيا تحت 23 عاما

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 15 يناير 2020 - 3:55 م | آخر تحديث : الأربعاء 15 يناير 2020 - 3:55 م

فاز المنتخب الكوري الجنوبي على نظيره الأوزبكي 2 / 1 ، اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة بكأس أمم آسيا لكرة القدم تحت 23 عاما، والمقامة حاليا في تايلاند، والتي شهدت فوز إيران على الصين 1 / صفر.

وحجز المنتخبان الكوري الجنوبي وأوزبكستان بطاقتي الصعود لدور الثمانية عن المجموعة الثالثة، حيث رفع الأول رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة ، فيما تجمد رصيد الثاني عند أربع نقاط في وصافة الترتيب، بينما خرج المنتخب الإيراني بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة التي تذيل ترتيبها منتخب الصين بدون رصيد من النقاط .

وفي المباراة الأولى تقدم المنتخب الكوري في الدقيقة الخامسة عن طريق جونج سوينج وون، قبل أن يتعادل أبليكسلوف للمنتخب الأوزبكي في الدقيقة 21.

وفي الدقيقة 71 سجل أو شي هوم هدف الفوز للمنتخب الكوري الجنوبي.

وفي المباراة الثانية، سجل أوميد نورفكان هدف المباراة الوحيد للمنتخب الإيراني من ركلة جزاء في الدقيقة 87، لكنها لم تكن كافية لصعود المنتخب الإيراني إلى الدور المقبل.


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