مسؤولو البنك المركزي الأوروبي يؤكدون استقرار اقتصاد منطقة اليورو في بداية العام

قال مسؤولان في البنك المركزي الأوروبي يوم الثلاثاء، إن اقتصاد منطقة اليورو بدأ استعادة قوته، مشيرين إلى أنه سيتم الإبقاء على السياسة النقدية الحالية دون تغيير.

وقال فرانسوا فيلروي محافظ بنك فرنسا المركزي وعضو مجلس محافظي المركزي الأوروبي أمام تجمع للمصرفيين في العاصمة الفرنسية باريس، إنه يمكن استبعاد حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا خلال العام الحالي.

وقال يفيس ميرش عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي في وقت سابق من اليوم إن اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي "قدم إشارات جيدة بالتأكيد على استقراره" رغم أنه من السابق لأوانه القول إن الصعوبات والعراقيل قد تلاشت تماما.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه التصريحات المتفائلة بحذر جاءت في أعقاب التقارير التي أشارت إلى احتمال تجاوز قطاع الصناعات التحويلية الأوروبي المرحلة الأصعب في الوقت الذي مازال الطلب المحلي يتحسن مع انخفاض معدل البطالة إلى مستوى قياسي تقريبا.

في الوقت نفسه فإن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تتجه إلى التراجع، حيث يستعد البلدان لتوقيع الاتفاق المرحلي التجاري بينهما غدا. في الوقت نفسه، يواجه الاتحاد الأوروبي احتمال دخوله في حرب تجارية مع الولايات المتحدة بشان العديد من الموضوعات بدء من الضريبة الفرنسية على الخدمات الرقمية وصولا إلى دعم شركات صناعة الطائرات.