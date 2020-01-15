مصر والكونغو تبحثان سبل التعاون بمجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي

بحث الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع أغسطين كيباسا ماليبا وزير البريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية الكونغو الديمقراطية، سبل تعزيز التعاون الثنائي بمجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الاتصالات، اليوم الأربعاء، بنظيره الكونغولي، وذلك في إطار الزيارة الحالية لوفد كونغولي رفيع المستوى لمصر خلال الفترة من 12 إلى 16 يناير الجاري؛ لفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي بين البلدين على عدة مستويات وقطاعات مختلفة.

وقال وزير الاتصالات "إنه تم بحث الاستفادة من الخبرات المصرية في عدد من المشروعات الكبرى التي تضطلع بها الكونغو، خاصة مشروعات البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، مؤكدا عمق العلاقات التي تربط البلدين، وحرص مصر على تعزيز التعاون مع أشقائها الأفارقة".

واستعرض الجهود التي تبذلها مصر للتحول إلى مجتمع رقمي متكامل، وإمكانية مشاركة الخبرات المصرية في هذا المجال مع الجانب الكونغولي، موضحا أهمية بناء قدرات الشباب في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. داعيا نظيره الكونغولي إلى مشاركة الشباب من الكونغو بمبادرة أفريقيا للألعاب والتطبيقات الرقمية، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتهدف لتدريب 10 آلاف شاب أفريقي ومصري بمجال صناعة الألعاب الرقمية.

وأضاف أنه يتم إنشاء جامعة متخصصة في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك إنشاء مركز للبحوث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي يتيح فرص متعددة لمساهمات الدارسين في هذا المجال.

وأكد الدكتور عمرو طلعت استعداد مصر للتعاون في مجال بناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال توفير البرامج التدريبية المتخصصة للدارسين من الكونغو باستخدام الوسائل التكنولوجية المساعدة.

ومن جهته، أكد أغسطين كيباسا تطلع بلاده للتعاون مع مصر في تنفيذ التحول الرقمي بمجال الخدمات الحكومية، حيث يعد هدفا رئيسيا للحكومة والرئيس الكونغولي.. مرحبا بمشاركة الخبرات المصرية في مجال بناء القدرات، كما أكد حرصه على التنسيق مع مصر للاستفادة من البرامج المتخصصة التي تتيحها من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ونوه بسعي بلاده لتطوير البنية التحتية من خلال إنشاء شبكة للربط بين مدن الكونغو، وهو ما ستتولى تنفيذه شركة "فايبر مصر"؛ مشيرا إلى تطلعه لمشاركة مصر خبراتها في مجال المناطق التكنولوجية، حيث أن الكونغو لديها العديد من المواقع التي يمكن الاستفادة منها في هذا الشأن بعد الانتهاء من تطوير البنية التحتية.

واتفق الجانبان، خلال اللقاء، على إعداد مذكرة تفاهم تشمل مجالات التعاون المقترحة بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ موجهًا الدعوة للدكتور عمرو طلعت لزيارة الكونغو.