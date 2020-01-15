الأمن التونسي يلقي القبض على 3 عناصر تكفيرية بتهمة الانتماء لتنظيمات إرهابية

ألقت قوات الأمن التونسية القبض على ثلاثة عناصر تكفيرية ينتمون لتنظيمات إرهابية، وصادر بحقهم أحكام بالسجن.

وذكرت وزارة الداخلية التونسية اليوم الأربعاء، أنه في إطار التصدي لظاهرة الإرهاب وتقفي أثر العناصر التكفيرية، تمكنت وحدات الحرس الوطني أمس /الثلاثاء/ في ولاية "الكاف" من إلقاء القبض على عنصرين تكفيريين -محل بحث- بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي، وصادر في شأنهما أحكام بالسجن لمدة ست سنوات.

وأضافت الوزارة أن الحرس الوطني بولاية "منوبة" ألقى القبض على عنصر تكفيري آخر -محل بحث- لانتمائه لتنظيم إرهابي، وصادر في شأنه حكم بالسجن لمدة عشر سنوات.

وأشارت الداخلية التونسية إلى أنه بمراجعة النيابة العامة، أذنت بالتحفظ عليهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.