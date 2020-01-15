ديفيد هيل يؤكد لوزيرة خارجية السودان دعم واشنطن الحكومة الانتقالية

أكد السفير ديفيد هيل وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشئون السياسية ، لوزيرة الخارجية السودانية، أسماء عبد الله، دعم بلاده الحكومة الإنتقالية.

والتقت عبد الله، على هامش مشاركتها في المباحثات التي ترعاها وزارة الخزانة الأمريكية في واشنطن حول سد النهضة الاثيوبي، مع السفير ديفيد هيل.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم الأربعاء، إن وزيرة الخارجية شكرت المسئول الأمريكي على إتاحة الفرصة للاجتماع به، وقدمت شرحا للأوضاع الداخلية في السودان، وجهود الحكومة الإنتقالية لمخاطبة مختلف التحديات التي تواجه البلاد لاسيما في جانبها الاقتصادي.

وتحدثت وزيرة الخارجية السودانية، بإسهاب عن العقبات التي تواجهها الحكومة الإنتقالية والصعوبات التي تجابه المواطن السوداني، بسبب بقاء إسم السودان على لائحة الدول الراعية للإرهاب، مطالبة بتسريع خُطى وإجراءات إسقاط إسم السودان من اللائحة.

وأكد وكيل وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزارته تُعطي متابعة الأوضاع في السودان أولوية قصوى، وأنها تواصل العمل في إكمال إجراءات إسقاط اسم السودان من اللائحة، وهذا الأمر سيتم حال اكتمال الإجراءات التي يجري العمل فيها حاليا.