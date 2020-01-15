الإمارات: سنقلل الفواصل بين جماهير الأهلي والزمالك في لقاء السوبر

نفى عارف العواني، أمين عام مجلس أبو ظبي الرياضي إمكانية الخلط بين جمهوري الأهلي والزمالك في مباراة السوبر المحلي المُقرر إقامتها في الإمارات الشهر المقبل.

وأشار العواني إلى أنه سيتم تخصيص نصف الملعب لجماهير الأهلي والنصف الآخر لجماهير الزمالك، على أن يتم تقليل الفواصل بين الجمهورين.

وقال العواني في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الذي عُقد في أحد فنادق القاهرة مساء اليوم الأربعاء للإعلان عن تفاصيل مباراة السوبر المحلي :"كل جمهور فريق سيحصل على نصف سعة مدرجات الملعب، ولكننا سنعمل على تقليل الفواصل بين الجمهورين".

وأتم العواني تصريحاته قائلًا :"متأكد أننا لن نرى أية مشاكل أو أزمات في مباراة السوبر كما حدث في لقاءات السوبر السابقة التي أُقيمت في الإمارات، والهدف في النهاية هو أننا نرى عودة الجماهير باعتبارنا متابعين للدوري المصري".

وكان اتحاد الكرة قد أعلن في وقت سابق أن مباراة السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك ستُقام في ملعب محمد بن زايد بالإمارات يوم 20 فبراير المقبل.