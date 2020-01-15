 أمين مجلس التعاون الخليجي يبحث مع سفير المملكة المتحدة التعاون الثنائي - بوابة الشروق
الأربعاء 15 يناير 2020 7:06 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع اندلاع حرب كبرى في المنطقة بعد قتل أمريكا لقائد فيلق القدس الإيراني بالعراق؟

النتـائـج تصويت

أمين مجلس التعاون الخليجي يبحث مع سفير المملكة المتحدة التعاون الثنائي

عبد اللطيف بن راشد الزياني
عبد اللطيف بن راشد الزياني
أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 15 يناير 2020 - 7:00 م | آخر تحديث : الأربعاء 15 يناير 2020 - 7:00 م
بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني مع سفير المملكة المتحدة لدى السعودية سايمون كوليس، اليوم الأربعاء، علاقات الصداقة والتعاون بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة، والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن لقاء الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي مع سفير المملكة المتحدة لدى السعودية جاء بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا لبلاده في المملكة.

وأشاد الزياني بالجهود الدبلوماسية التي بذلها كوليس من أجل توطيد علاقات التعاون المشترك بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، وما تحقق من تطور في مختلف مجالات التعاون، متمنيًا له التوفيق والنجاح في حياته العملية المقبلة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك