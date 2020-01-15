الشرطة الألمانية: قتل الغوريلا على أيدي أحد أفرادنا كان ضروريا

بررت الشرطة الألمانية إطلاق أحد أفرادها الرصاص على غوريلا كانت مصابة بشكل جسيم في حديقة حيوان مدينة كريفلد جراء الحريق الذي اندلع في جبلاية القرود، ليلة رأس السنة ، بأنه كان ضروريا.

وجاء في بيان للشرطة بهذا الشأن، اليوم الأربعاء، أن "زملاءنا لم يكونوا محقين فحسب فيما يتعلق بقتل الغوريلا بطلق ناري، بل كانوا ملزمين بقتلها".

وأكدت الشرطة أن رجالها كانوا سيتعرضون للمساءلة القانونية وفقا لقانون حماية الحيوان، إذا لم يقتلوا الغوريلا.

وكانت وزارة الداخلية الألمانية أكدت في تقرير لها اليوم أن شرطيا اضطر لقتل غوريلا بطلقات من مسدسه الآلي، وذلك بعد أن أصيبت بشكل جسيم جراء اندلاع حريق في جبلاية القرود بحديقة الحيوان بمدينة كريفلد.

وحسب الحديقة فإن طبيبة بيطرية بالحديقة قتلت قردين آخرين بأسلوب القتل الرحيم قبل أن يتخلص الشرطي من الغوريلا بعد فشل الطبيبة في إعطائها جرعة عقاقير قاتلة.

وقالت الحديقة إن المخدر الذي أعطي لذكر الغوريلا لم يحقق مفعوله الكامل بسبب جسامة الحروق التي أصيب بها في أجزاء كبيرة من الجلد، "مما جعل إراحة الغوريلا بأسرع وقت ممكن باستخدام طلق ناري، وبدعم من الشرطة، هو الحل الأخير".

وقال مسؤولو الحديقة في بيان اليوم إن هذه الوقائع كانت معروفة بالفعل لمدير الحديقة عندما عقد أول مؤتمر صحفي له في أول أيام العام الجديد، "وتم الاتفاق مع السلطات المعنية على عدم نقل هذه المعلومات، وذلك من أجل الحماية العاطفية للأشخاص المعنيين، وهم الطبيبة البيطرية والقائم على رعاية الحيوانات والشرطة.".

وتبين من خلال تحقيقات الشرطة أن الحريق الذي اندلع في جبلاية القرود ليلة رأس السنة الميلادية، كان بسبب مشاعل أطلقها أشخاص كانوا يحتفلون برأس السنة، ثم سقطت هذه المشاعل على سطح الجبلاية.

واعترفت 3 نساء بأنهن من أطلق المشاعل.

وهناك تحقيقات بشأنهن بتهمة التسبب غير المتعمد في إضرام حرائق.

وحسب وزارة الداخلية فإن عددا من رجال الشرطة انتشروا بأسلحتهم خارج جبلاية القرود بعد أن اندلع الحريق، وذلك لمنع القردة الجريحة أو المصابة بالذعر، من الاعتداء على الأفراد المشاركين في عمليات الإطفاء، إذا استدعى الأمر ذلك، ولكن أيا من الحيوانات لم يصب رجال الإطفاء بأذى.

وتسبب الحريق في جبلاية القرود في نفوق كافة الحيوانات بداخلها.

وبحسب بيانات الحديقة، تم افتتاح جبلاية القرود عام 1975 على مساحة نحو ألفي متر مربع.

وكانت تضم الجبلاية قردة من فصيلة إنسان الغاب والشمبانزي والغوريلا والقشيات ونوع من خفافيش الفاكهة وطيور.