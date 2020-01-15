الاتحاد الأوروبي يتحمل تكاليف سفر شباب أعمارهم 18 عاما عبر القارة

أعلن الاتحاد الأوروبي عن آخر متلقين لمنح "اكتشف أوروبا" للشباب الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا للسفر عبر أوروبا بهدف تحسين مهاراتهم اللغوية وفهمهم للثقافات الأخرى واكتساب الثقة.



وقالت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء إن ما مجموعه 20 ألف شاب أوروبي وقع عليهم الاختيار من بين 75الف متقدم لتلقي أموال بموجب برنامج 2020.



وكان العدد الاكبر من المنح من نصيب ألمانيا بحصول 3386 من شبابها على هذه المنح .



وبموجب البرنامج، يحصل الشباب الأوروبي على ما يصل إلى 258 يورو (288 دولارًا) لدفع تكاليف الانتقالات في السفر لما لا يزيد عن 30 يومًا في الفترة بين أول أبريل و 31 أكتوبر.



ومن المتوقع أن يسافر الشباب بشكل رئيسي بالقطار، على الرغم من أنه يُسمح أيضًا بالرحلات بالحافلة والعبّارات، وكذلك بالرحلات الجوية في حالات استثنائية.



ويتحمل الاتحاد الأوروبي تكاليف السفر، ولكن لا توجد أموال إضافية للإقامة أو الطعام.