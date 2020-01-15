فيليب نيوسي يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية في موزمبيق

أدى فيليب نيوسي، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية في موزمبيق، وذلك بعد فوزه في الانتخابات التي جرت في شهر أكتوبر الماضي وحصوله على 73 في المائة من أصوات الناخبين.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن العديد من رؤساء الدول الإفريقية شهدوا حفل تنصيب رئيس هذه الدولة التي يبلغ عدد سكانها 30 مليون نسمة.

وأضافت الشبكة الأمريكية أنه من المتوقع أن يعلن نيوسي عن تشكيل حكومته الجديدة خلال الأيام المقبلة.

يشار إلى أن حزب المعارضة الرئيسي قد طالب بإلغاء الانتخابات التي جرت في شهر أكتوبر الماضي وإعادة التصويت مرة أخرى إلا أن المحكمة العليا في موزمبيق رفضت هذا الطلب.

وقالت المحكمة إن حزب المعارضة لم يقدم أدلة كافية تدعم الادعاءات بحدوث مخالفات في هذه الانتخابات.