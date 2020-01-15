روسيا تحث دول الخليج على وضع آلية أمنية مشتركة للمنطقة

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف "إن بلاده تحث دول الخليج على وضع آلية أمنية مشتركة للمنطقة".

وأضاف لافروف - في تصريح له خلال مؤتمر أمني في (نيودلهي) وفقا لصحيفة "موسكو تايمز" الروسية، اليوم الأربعاء - "نقترح على دول الخليج التفكير في آليات أمنية مشتركة.. بدءا من إجراءات بناء الثقة ودعوة بعضها البعض لإجراء تدريبات عسكرية".

يشار إلى أن الأوضاع توترت في منطقة الخليج بعد أن قتلت الولايات المتحدة القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني، مما دفع إيران للرد بهجوم صاروخي على القوات الأمريكية في العراق.