تحريات انتحار طالب «جامعة الشروق»: حاول الانتحار مرتين بسبب علاقة عاطفية

قررت نيابة الشروق وبدر بإشراف المحامى العام الأول لنيابات القاهرة الجديدة، باستدعاء أسرة طالب بإحدى الجامعات الخاصة بمنطقة الشروق الذى انتحر، اليوم الأربعاء، بسبب فشله بالارتباط بطالبة تدرس بالجامعة، وكلفت النيابة بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث للوقوف على ملابسات الواقعة، وصرحت بدفن الجثة بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية.

وذكرت التحريات التى تسلمتها النيابة وأشرف عليها اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، أن الطالب (باسل.أ)، انتحر داخل سيارته في الشروق، بسبب رغبته في الارتباط بطالبة تدرس معه بنفس الجامعة.

وتابعت التحريات الأولية أن المتوفي حاول الانتحار مرتين العام الماضي، إلا أن المحاولتين باءتا بالفشل، وأنه خضع للعلاج بمستشفى نفسي شهير.

وأشارت التحريات إلى أن المرة الأولى كانت في منزل أسرته، من خلال قطع شرايين يده، وأسرعت بنقله للمركز الطبى العالمى، وتمكن الأطباء من إنقاذه، وفى المرة الثانية كانت بمحافظة الإسكندرية حيث حقن نفسه بحقن أنسولين وتمكنت الأسرة من إنقاذه.

وأوضحت أن الطالب المُتوفى كان يعاني من أزمة نفسية نتيجة فشله في الارتباط بتلك الفتاة التي تدرس معه بالجامعة ذاتها، وخضع للعلاج في مستشفى نفسي شهير.

وأمر اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، بتحرير محضر وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق واتخذت قرارها المتقدم.