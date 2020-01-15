تعليم جنوب سيناء: لم نتلق شكوى من امتحانات مادة اللغة العربية

أكد محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لم تتلق أي شكاوي، بشان امتحانات النقل في مادة اللغة العربية للصفين الخامس والسادس الابتدائي، للفصل الدراسي الأول 2019 / 2020.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم، أن 6174 طالبًا وطالبة للصفين الخامس والسادس، أدوا الامتحانات اليوم داخل 128 لجنة، وجرى اتباع جميع التعليمات الوزارية الخاصة بالامتحانات داخل اللجان.

وأوضح أن طلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي، أدوا الامتحانات علي المنصة الالكترونية، اليوم بنسبة 100%.

على جانب آخر تفقد مصطفى، الزغبي وكيل مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، سير الامتحانات بمدرسة المجمع التعليمي بحي توشكا بمدينة الطور.

وأكد وكيل المديرية، أن الامتحانات جاءت في مستوى جميع الطلاب وراعت الفروق الفردية، مشيرا إلى أن الطلاب لم يشتكوا من صعوبة الامتحانات، و لم يجرى رصد أي شكاوي أو تجاوزات داخل اللجان.