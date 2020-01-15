الأمن التونسي يوقف 3 أشخاص بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي

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اعتقلت قوات الأمن في تونس ثلاثة عناصر "تكفيرية" صادرة بحقها أحكاما بالسجن بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي.

وأعلنت وزارة الداخلية اليوم أن عنصرين من بين الموقوفين ألقيا القبض عليهما في مدينة تاجرين التابعة لولاية الكاف غرب تونس وصادر ضدهما محاضر تفتيش بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي وأحكاما بالسجن لمدة ست سنوات.

واعتقل العنصر الثالث بجهة منوبة قرب العاصمة وهو يواجه نفس التهمة وصادر ضده حكما بالسجن 10 سنوات.

ولم توضح الوزارة لأي تنظيم تنتمي العناصر المتشددة وما إذا كانت شاركت بشكل مباشر في أعمال ارهابية.

وقال متحدث باسم الحرس الوطني حسام الجبابلي اليوم إن عملية الايقاف تأتي ضمن حملة لتعقب العناصر الإرهابية في كامل ولايات الجمهورية.

وقبل أسبوع كشفت الداخلية عن ضبط أسلحة مهربة من ليبيا وأوقفت خمسة أشخاص متورطين كانوا يخططون لنقلها الى القصرين غرب تونس حيث يتحصن مسلحون في الجبال والمرتفعات.