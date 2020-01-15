وزيرة البيئة تناقش التعاون المصري الألماني في إدارة المخلفات والتنوع البيولوجي

بحثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم، مع بيرند دونزلاف رئيس قسم سياسات التعاون مع الشرق الأوسط بوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، موقف التعاون المصري الألماني في مجال إدارة المخلفات الصلبة والتنوع البيولوجي.

وأشادت فؤاد، بالتعاون مع الجانب الألماني من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، والذي يبلغ التكلفة التقديرية له حوالي 77.9 مليون يورو في 4 محافظات، وهي: (كفر الشيخ، والغربية، وقنا، وأسيوط)؛ لتطوير منظومة المخلفات الصلبة البلدية بها ورفع كفاءتها.

وأضافت فؤاد: "نقوم بتقديم الدعم الفني لتلك المحافظات وتنفيذ المخططات الرئيسية لإدارة المنظومة ومتابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية من مصانع تدوير ومدافن ومحطات وسيطة، إلى جانب متابعة الخطط التشغيلية للمعدات وتحقيق مشاركة مجتمعية توعوية مع كل فئات المجتمع؛ وذلك استمرارا لتنفيذ خطة الوزارة في تنفيذ منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات واتخاذ إجراءات عاجلة للنهوض بها وتحسين مستوى النظافة العامة".

ومن جانبه، أشاد الجانب الألماني بتنفيذ المرحلة الحالية من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة في محافظات (كفر الشيخ، والغربية، وقنا، وأسيوط) بالتعاون مع مصر، وتطلعهم لاستكمال التعاون خلال المرحلة الثانية من البرنامج، والاستثمار في مجال المخلفات.

كما عرض الجانب الألماني توطيد التعاون مع مصر فيما يخص اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي باعتبار مصر الرئيس الحالي لمؤتمر الأطراف للاتفاقية وإشراك الصين باعتبارها الرئيس القادم في نهاية عام 2020 لتشكيل تعاون ثلاثي يدعم مسار الاتفاقية ومستقبل التنوع البيولوجي، والتعاون المشترك في مجال القوائم الخضراء للمناطق المحمية، والاستفادة من الريادة المصرية في مجال المحميات الطبيعية.