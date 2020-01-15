 «إسكان النواب»: شهادة التصالح في مخالفات البناء توقف الحكم القضائي - بوابة الشروق
الأربعاء 15 يناير 2020 10:09 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع اندلاع حرب كبرى في المنطقة بعد قتل أمريكا لقائد فيلق القدس الإيراني بالعراق؟
النتـائـج تصويت

«إسكان النواب»: شهادة التصالح في مخالفات البناء توقف الحكم القضائي

albarlman
albarlman
عبد الله الميهي
نشر فى : الأربعاء 15 يناير 2020 - 9:39 م | آخر تحديث : الأربعاء 15 يناير 2020 - 9:39 م
قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن أي شخص صدر ضده حكما من المحكمة بسبب البناء على أراض زراعية يُلغى هذا الحكم بمجرد قبول التصالح، موضحًا: "لأن الأراضي تخرج حينها من الزراعة إلى الحيز العمراني، وبمجرد الحصول على شهادة التقدم بطلب التصالح يتم وقف أي أحكام".

وأضاف، خلال استضافته ببرنامج "عقار وعمار" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أن شهادة التصالح تُستخرج خلال 24 ساعة وأقصى مدة هي أسبوع بشرط اكتمال الأوراق، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدّق على قانون جديد خاص بالمخالفات، واللائحة التنفيذية لم تصدر بعد وتحتاج توقيعه.

وتابع أنه يجب على المتقدم للتصالح الذهاب إلى المحافظ إذا لم تصدر شهادة له بالتصالح، لافتًا إلى أن أي غرامة على أصحاب العقارات والوحدات يتم خصمها من قيمة التصالح، وأنه تم تقديم كل التيسيرات للمواطنين لإتمام عملية التصالح في بعض مخالفات البناء.

وأوضح أن قيمة الشهادة أصبحت منخفضة الآن بشكل كبير مع وجود المكاتب الاستشارية، مطالبًا المواطنين بعدم مخالفة القانون لأن ذلك يتسبب في تفاقم أزمات مثل الصرف الصحي وغيرها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك