صحة الشرقية: استقبلنا أكثر من 11 ألف طفل حديثي الولادة خلال عام

أكد هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تم رفع كفائة الحضانات بمستشفيات المدن والمراكز التابعة لمديرية الصحة؛ وذلك خلال عام 2019، وتزويد المستشفيات بعدد 27 حضانه بتكلفة مالية تخطت 2 مليون جنيه؛ وذلك لكي تستوعب جميع الحالات التي تتردد على المستشفيات، مشيرًا إلى أنه تم استقبال 11 ألف، و530 طفل حديثي الولادة بالحضانات، خلال العام المنقضي.

وتابع مسعود، أنه تم افتتاح وحدة حضانات بمركز طب الأسرة بقرية "صافور" التابعة لمركز ومدينة ديرب نجم بقوة 7 حضانات وكبسولة، وتشغيل وحدة الحضانات بقرية "الإسدية" التابعة لمركز أبو حماد بقوة 7 حضانات، ووحدة الحضانات بـ"غار حراء"، بمدينة الزقازيق، بقوة 6 حضانات، وإضافة 5 حضانات لمستشفى القرين المركزي، وعدد 2 حضانة بمستشفى كفر صقر.

وإضافة 22 جهاز سباب بمستشفيات "بلبيس – أبو حماد – القرين – الزقازيق العام – القنايات – منيا القمح – مشتول السوق – السعديين".