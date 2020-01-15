 المستشار القنصلي لسفارة الصين يشيد بجمال مدينة دهب - بوابة الشروق
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المستشار القنصلي لسفارة الصين يشيد بجمال مدينة دهب

رضا الحصرى:
نشر فى : الأربعاء 15 يناير 2020 - 4:57 م | آخر تحديث : الأربعاء 15 يناير 2020 - 4:57 م

استقبل اللواء صبري وزيري، رئيس مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، المستشار القنصلي لسفارة الصين، شين جيان، والمستشار الثقافي للسفارة، شي يو وين، خلال زيارتهما لمدينة دهب لتفقد المقاصد السياحية.

وتفقد المستشار القنصلي لسفارة الصين منطقة البلوهول، والممشى السياحي، والبازارت والمطاعم التي توجد علي الممشى.

وأثنى المستشار القنصلي لسفارة الصين، على نظافة وجمال المدينة، والأمن والأمان التي تتمتع به، وتقدم بالشكر رئيس المدينة، وعواقل ومشايخ القبائل البدوية بمدينة دهب علي حسن الاستقبال.

الجدير بالذكر أن المستشار القنصلي لسفارة الصين، تفقد المنتجعات السياحية بمنطقة خليج العقبة في محافظة جنوب سيناء، خلال الفترة من 12 إلى 15 من شهر يناير الجاري.

وزار الوفد القنصلي المقاصد السياحية بمدينة شرم الشيخ، وأشادوا بجمالها، وسيجرى استكمال برنامجهم السياحي لباق مدن خليج العقبة.


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