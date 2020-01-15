قال نائب رئيس حزب المحافظين محمد الأمين: إن لجنة الخبراء المشكلة من أحزاب الحوار الوطنى الـ 10، ستجتمع للمرة الأولى، اليوم، فى مقر حزب «مستقبل وطن»، لتقديم مقترحاتهم حول قوانين الانتخابات الثلاثة «الشيوخ والبرلمان والمحليات».



وأوضح الأمين فى تصريحات لـ«الشروق»، أمس، أنه سيتم عرض وجهات النظر المختلفة حول قوانين الانتخابات، بحضور ممثلى أحزاب الحوار الوطنى، مشيرا إلى استهداف إعداد قوانين بشكل توافقى بى المجتمعين، وتقديمها لمجلس النواب.



وأشار نائب رئيس حزب المحافظين إلى أن أعضاء اللجنة الفنية لنادى الأحزاب الدستورية، الذى يضم المصرى الديمقراطى، والإصلاح والتنمية، والعدل، والناصرى، والمحافظين، سوف يجتمعون فى حزب المحافظين ــ لم يبدأ حتى مثول الجريدة للطبع ــ من أجل الاتفاق حول رؤية موحدة تشمل أكبر مساحة توافق حول قوانين الانتخابات الثلاثة، من أجل تقديمها للجنة الخبراء فى اجتماعها اليوم، كمشروع قانون واحد يعبر عن نادى الأحزاب.



وأشار الأمين إلى أن اللجنة الفنية لنادى الأحزاب الدستورية ترغب فى إجراء الانتخابات بالقوائم النسبية سواء «الشيوخ أو البرلمان»، مع وجود تحفظات على بعض التفاصيل فى مشروع القانون، وقد تحسم قبل تقديمه للجنة الخبراء.



وتتشكل لجنة الخبراء من اثنين من كل حزب من الأحزاب العشر، وهم: حزب مستقبل وطن ممثلا عنه رئيس اللجنة التشريعية بالحزب محمد شوقى، وحزب المحافظين ممثلا عنه محمد عبدالمولى، وحزب العدل ممثلا عنه عادل العاجز، وحزب الإصلاح والتنمية ممثلا عنه علاء عبدالنبى، وحزب الغد ممثلا عنه علاء عصمت، والحزب المصرى الديمقراطى ممثلا عنه أحمد فوزى، وحزب الشعب الجمهورى ممثلا عنه صفى الدين خربوش، وحزب المؤتمر ممثلا عنه أحمد مقلد، وحزب التجمع ممثلا عنه عبدالناصر قنديل، وممثل عن حزب الوفد.