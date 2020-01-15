 السفير الأمريكي يزور مكتبة الإسكندرية ويتفقد المتاحف والمقتنيات بها - بوابة الشروق
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السفير الأمريكي يزور مكتبة الإسكندرية ويتفقد المتاحف والمقتنيات بها

السفير الأمريكي يزور مكتبة الإسكندرية
السفير الأمريكي يزور مكتبة الإسكندرية

نشر فى : الأربعاء 15 يناير 2020 - 5:00 م | آخر تحديث : الأربعاء 15 يناير 2020 - 5:00 م

زار سفير الولايات المتحدة في مصر جوناثان كوهين، مكتبة الإسكندرية في جولة استمرت 3 ساعات، تفقد خلالها معالمها، والمقتنيات بها، والمعارض المتنوعة، والمتاحف.

والتقى والوفد المرافق له، بالدكتور مصطفى الفقي مدير المكتبة الذي أقام مأدبة غداء تكريمًا له، وتبادل الجانبان الهدايا التذكارية بمناسبة الزيارة.

أعرب الدكتور مصطفى الفقي عن سعادته بزيارة السفير الأمريكي للمكتبة، وطالب بتكرارها من جانب السفراء الأجانب في مصر ليشهدوا هذا الصرح المصري الهام، وهذه المؤسسة الثقافية العالمية، التي تضاهي نظيرتها، إن لم تتفوق عليها، على الصعيد العالمي.


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