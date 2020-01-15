دخان حرائق الغابات يتسبب في تأجيل المباريات التأهيلية لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس

واصل الدخان الكثيف جراء حرائق الغابات في التخييم على سماء مدينة ملبورن اليوم الأربعاء، مما أثر على الحياة اليومية وكذلك بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

وأدت رداءة نوعية الهواء في ثاني أكبر مدن أستراليا صباح اليوم الأربعاء بسبب حرائق الغابات في فيكتوريا ونيو ساوث ويلز إلى تأجيل المباريات التأهيلية للبطولة وكذلك تدريبات اللاعبين للمرة الثانية خلال يومين.

وقالت اللجنة المنظمة للبطولة عبر تويتر: "تتم مراقبة الأوضاع في ملبورن بارك باستمرار وسيتم اتخاذ المزيد من القرارات باستخدام البيانات في الموقع وبالتشاور الوثيق مع فريقنا الطبي، (ومكتب الأرصاد الجوية)، وعلماء في (وكالة حماية البيئة في فيكتوريا)".