حكومة السودان تطلب مهلة للرد على بروتوكول حركات دارفور حول المشاركة في السلطة

طلبت الحكومة السودانية، مهلة للرد على بروتوكول مفصل قدمته الحركات المسلحة في دارفور، حول المشاركة في هياكل السلطة.

وعقد وفدا الحكومة برئاسة محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة، والحركات المسلحة في دارفور، جلسة مفاوضات حول مسار دارفور، اليوم الأربعاء، بمقر المفاوضات في جوبا، تركز خلالها النقاش حول بروتوكول السلطة.

وقال الدكتور ضيو مطوك، عضو فريق الوساطة في جنوب السودان، في تصريحات صحفية عقب الجلسة، إن وفد الحركات المسلحة في دارفور قدم برتوكولا مفصلا شمل هياكل السلطة الانتقالية، ومشاركة أبناء وبنات دارفور في المؤسسات الاتحادية والخدمة المدنية.

وأضاف مطوك أن الوفد الحكومي طلب من الوساطة منحه مهلة لدراسة البروتوكول من قبل الخبراء للوصول إلى رد واف حوله، نسبة لأهميته وما ينطوي عليه من تفاصيل وقضايا ذات صلة.

وأوضح أن الوساطة وقادة المسار قبلوا طلب الوفد الحكومي وتم تحويل البروتوكول لوفد الحكومة لإخضاعه للدراسة والرد عليه، بعد ٧٢ ساعة.

في غضون ذلك، واصل وفدا الحكومة السودانية، برئاسة الفريق الركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة، و "الحركة الشعبية - شمال – جناح مالك عقار"، جلسات التفاوض حول الاتفاق الإطاري لمسار المنطقتين (النيل الأزرق وجنوب كردفان).

وقال مطوك إن الطرفين ناقشا بمسئولية كبيرة، سير التقدم المحرز في القضايا المتعلقة بمنطقة النيل الأزرق (جنوب السودان)، مؤكدا عدم وجود تباين كبير بين الوفدين.

وأضاف مطوك أن النقاش تركز حول الموارد، هياكل السلطة، الحقوق، الأراضي والمشاريع القومية في المنطقة.