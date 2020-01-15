موسكو: مواصلة الناتو العمل على خطط «الحرب الباردة» تهدد فكرة «أوروبا الكبرى»

أعلن نائب وزير الخارجية الروسية ألكسندر جروشكو، اليوم الأربعاء، أنه في حال مواصلة حلف شمال الأطلسي (الناتو) البناء العسكري على خطط "الحرب الباردة" من أجل كبح روسيا، فيمكن نسيان مشروع "أوروبا الكبرى".

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن جروشكو قوله "في حال استمرار حلف الناتو البناء العسكري على أساس خطط "الحرب الباردة" والذي يحتاج لأموال كبيرة ويؤجج سباق التسلح، ستواجهه تحديات من الشرق حيث ستردع ذلك روسيا".

وأضاف الدبلوماسي الروسي "ستنظر الولايات المتحدة الأمريكية إلى أوروبا كمنصة لنشر الأسلحة بما في ذلك الصواريخ مختلفة المدى من أجل تهديد روسيا، لذلك علينا أن ننسى "أوروبا الكبرى" وهو الأساس المادي للجميع".

يُذكر أن روسيا في السنوات الأخيرة أعلنت أكثر من مرة قيام حلف الناتو بأنشطة غير مسبوقة على حدودها الغربية، وهي أنشطة وصفها الحلف بأنها محاولة "ردع العدوان الروسي".

وكان المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد صرح في وقت سابق بأن روسيا لا تشكل تهديدًا لأحد لكنها لن تتجاهل الأعمال التي قد تشكل خطرًا على مصالحها.