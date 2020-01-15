وزيرة الدفاع الألمانية تناقش في العراق سبل مواصلة مهمة مكافحة داعش

أجرت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور اليوم الأربعاء محادثات في العراق حول سبل مواصلة مهمة مكافحة تنظيم داعش.



وذكرت وزارة الدفاع الألمانية أن الوزيرة وصلت إلى العاصمة بغداد اليوم، وأجرت محادثات مع مسؤولين رفيعي المستوى في الجيش العراقي، والتي دارت أيضا حول تواجد القوات الألمانية في العراق.



يُذكر أنه تم سحب القوات الألمانية وقوات دول أخرى من وسط العراق، بعدما اغتالت الولايات المتحدة ليلة الثالث من يناير الجاري قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في العاصمة العراقية بغداد، وقصفت إيران قواعد تستخدمها القوات الأمريكية في العراق بالصواريخ.



وفي أربيل، عاصمة كردستان العراق، انتشر في المقابل مؤخرا نحو 90 جنديا ألمانيا لتدريب القوات الكردية في المنطقة. وترغب حكومة الإقليم في مواصلة القوات الألمانية مهمتها وتدريب قوات البشميركة.



وهدأت الأوضاع نسبيا في العراق حاليا، إلا أن البرلمان العراقي صوت عقب الهجوم المميت على سليماني على انسحاب القوات الأجنبية من البلاد، ويعتبر هذا التصويت مطلبا من البرلمان للحكومة العراقية.



وعقب جلسة طارئة للجنة شؤون الدفاع في البرلمان الألماني، حثت كرامب-كارنباور الحكومة العراقية الأسبوع الماضي على حسم مستقبل المهمة العسكرية الدولية.



وقالت الوزيرة: "نريد مواصلة هذه المهمة، لكن من الواضح أيضا بالنسبة لنا أننا لن نستطيع فعل ذلك إلا بموافقة الحكومة العراقية أيضا. والحكومة العراقية تجري حاليا مشاورات حول سبل التعامل مع تصويت البرلمان العراقي".



وتفقدت الوزيرة في وقت سابق اليوم قوات بلادها في قاعدة الأزرق الجوية بالأردن، حيث يشارك نحو 290 جنديا ألمانيا في مهمة مكافحة داعش.