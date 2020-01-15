روسيا: تفعيل آلية فض النزاعات بالاتفاق النووي الإيراني يقلل فرص إنقاذه

اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف اليوم الأربعاء أن قيام بريطانيا وفرنسا وألمانيا بتفعيل آلية فض النزاعات الخاصة بالاتفاق النووي مع إيران "تقلل بشكل كبير من فرص إنقاذ الاتفاق".

ونقلت وكالة "سبوتينك" الروسية عنه القول: "نحن على اتصال مع الثلاثية الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) وإيران والصين بشأن جميع جوانب الوضع، وهو أمر مقلق للغاية. فمحاولة الثلاثية الأوروبية إطلاق آلية تسوية النزاعات المنصوص عليها في الفقرة 36 من الاتفاق هي خطوة مدمرة تقلل بشكل كبير من فرص الحفاظ على الاتفاق".

كما اعتبر أن استخدام الدول الأوروبية لآلية فض النزاعات "ليس له أي أساس قانوني وسياسي".

وأعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا أمس تفعيل آلية فض النزاعات مع إيران، وذلك بعد انتهاكاتها للالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق النووي الذي كان تم التوصل إليه عام 2015 .

ويتيح تفعيل الآلية في نهاية الأمر إعادة فرض عقوبات على طهران.

وقالت الدول الثلاثة، في بيان، أمس :"لم يعد أمامنا خيار، بالنظر إلى الإجراءات الإيرانية، إلا تسجيل مخاوفنا اليوم من أن إيران لا تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاق، وأن نحيل الأمر إلى اللجنة المشتركة التابعة لآلية فض النزاعات".