 عقيلة صالح: نرفض اتفاقية ترسيم الحدود بين «الوفاق» وتركيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عقيلة صالح: نرفض اتفاقية ترسيم الحدود بين «الوفاق» وتركيا

عقيلة صالح
عقيلة صالح

نشر فى : الأربعاء 15 يناير 2020 - 11:05 ص | آخر تحديث : الأربعاء 15 يناير 2020 - 11:12 ص

أعلن رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح رفضه لاتفاقية ترسيم الحدود بين حكومة الوفاق وتركيا، مطالبا بدور عربي لمواجهة تدخلاتها في ليبيا.

وقال صالح، خلال كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للبرلمان العربي، اليوم الأربعاء: "المجتمع الدولي نصب مجلسا رئاسيا في طرابلس منح تركيا حق التدخل في ليبيا"، مؤكدا أن اتفاق الصخيرات لم يعد له وجود على الأرض، بحسب تعبيره.

وأوضح أن حكومة الوفاق لم تؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان كما ينص الاتفاق السياسي، مضيفا أن استمرار المجتمع الدولي في الاعتراف بالمجلس السياسي لا يصب في صالح الشعب الليبي.

يُذكر أن اتفاق الصخيرات شمل أطراف الصراع في ليبيا وتم توقيعه تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات في المغرب بتاريخ 17 ديسمبر 2015، بإشراف المبعوث الأممي مارتن كوبلر؛ لإنهاء الحرب الأهلية الليبية الثانية المندلعة منذ 2014، وقد بدأ العمل به من معظم القوى الموافقة عليه في 6 أبريل 2016، كمت وقع عليه 22 برلمانيا ليبيا.


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