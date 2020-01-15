الرئيس الصيني يدعو إلى التطبيق الكامل لاتفاق المرحلة الأولى التجاري مع أمريكا

رحب الرئيس الصيني شي جينبينج بتوقيع اتفاق المرحلة التجاري بين الولايات المتحدة والصين اليوم الأربعاء في العاصمة الأمريكية واشنطن ، ودعا إلى ضرورة التطبيق الكامل للاتفاق.



وقال شي في رسالة إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب إن "الخطوة التالية المطلوبة من الجانبين تتمثل في تطبيق ما يسمى باتفاق المرحلة الأولى التجاري بين البلدين في محاولة لتهدئة الحرب التجارية الدائرة بينهما منذ نحو عامين بجدية وتعظيم تأثيره الإيجابي".



وقد قرأ نائب رئيس وزراء الصين ليو هي الرسالة عبر مترجم أثناء حفل توقيع الاتفاق في واشنطن.



وقالت الرسالة إن الاتفاق "جيد للصين وللولايات المتحدة وللعالم كله... بهذه الروح أتمنى أن يتعامل الجانب الأمريكي بعدالة مع الشركات الصينية وأنشطتها التجارية والاستثمارية العادية".