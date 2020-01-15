 الجيش السوداني ينهي التمرد ويسيطر على وحدة هيئة عمليات المخابرات في كافوري - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش السوداني ينهي التمرد ويسيطر على وحدة هيئة عمليات المخابرات في كافوري

الجيش السوداني
الجيش السوداني
الخرطوم - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 15 يناير 2020 - 12:54 ص | آخر تحديث : الأربعاء 15 يناير 2020 - 12:54 ص

سيطر الجيش السوداني، مساء الثلاثاء، على وحدة هيئة عمليات للمخابرات بضاحية كافوري بالخرطوم بحري بعد مواجهة عسكرية عنيفة مع متمردين.

وأفاد موقع أخبار السودان بأن مدرعات ودبابات للجيش السوداني تمركزت قرب المقر الرئيسي لهيئة العمليات شرقي الخرطوم، بعد أن أمهلت المجموعة المتمردة 4 ساعات لتسليم أسلحتها أو اقتحام المقر.

وكان قد ساد التوتر في الخرطوم بعد أن تمرد عناصر هيئة العمليات بجهاز المخابرات العامة يوم الثلاثاء، في منطقة كافوري بالخرطوم بحري وفي مناطق أخرى بالعاصمة .

وكانت تقارير محلية أفادت بسقوط قتيل وإصابة سبعة آخرين من قوات الجيش السوداني في الاشتباكات التي تشهدها العاصمة الخرطوم عقب تمرد هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة.


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