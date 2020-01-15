شرطة هونج كونج تعتقل 4 أشخاص بعد مداهمة لإحدى الشقق

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ألقت شرطة هونج كونج القبض على أربعة أشخاص بعد مداهمة كشفت عن وجود متفجرات وقنبلة أنبوبية، وذلك وفقا لما ذكرته شبكة إذاعة وتلفزيون هونج كونج، اليوم الأربعاء.

وعثرت الشرطة على ما أطلقت عليه "مواد ذات صلة بالاحتجاجات" في مداهمة مساء أمس الثلاثاء لشقة في منطقة مونج كوك، ذات الكثافة السكانية الكبيرة التي تعرف بأسواقها المفتوحة ومناطق التسوق.

أفادت إذاعة وتلفزيون هونج كونج بأن رجال الشرطة فتشت منزلا في بلدة شيونج شوي بالقرب من حدود هونج كونج مع البر الرئيسي الصيني، يشتبهون في أنه يتم استخدامه كمعمل لتصنيع المتفجرات.

وقام خبراء تفكيك القنابل بتفجير القنبلة الانبوبية، التي تردد أنها تحتوى على نحو 40 جراما من المتفجرات، مما سبب بعض الضرر للمبنى.

وقال المسؤول بالشرطة تشان تين شو إن القنبلة كانت "قوية للغاية"، مضيفا أن انفجارا محدودا وقع لدى تفجير القنبلة.

وتقول الشرطة إنه كان من الممكن أن تسبب القنبلة خسائر كبيرة.

ويذكر أن هونج كونج تشهد احتجاجات منذ أشهر، عقب رفض مشروع قانون، تم إلغاؤه رسميا حاليا، لتسليم المطلوبين جنائيا للبر الرئيسي الصيني.

وشهدت الاحتجاجات اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة.