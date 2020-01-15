 الصين تؤكد أهمية تعزيز التعاون مع دول «آسيا-الباسيفيك» لدعم السلام الإقليمي - بوابة الشروق
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الصين تؤكد أهمية تعزيز التعاون مع دول «آسيا-الباسيفيك» لدعم السلام الإقليمي

علم الصين
علم الصين
أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 15 يناير 2020 - 3:17 م | آخر تحديث : الأربعاء 15 يناير 2020 - 3:17 م

أكدت الصين اليوم الأربعاء، استعدادها للعمل وتعزيز التعاون مع دول "آسيا-الباسيفيك" لدعم السلام من خلال التفاهم والثقة المتبادلين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني "دينغ تشونغ لي" أمام القمة السنوية الـ28 للمنتدى البرلماني لآسيا الباسيفيك في العاصمة الأسترالية (كانبيرا).

وقال تشونغ إنه في 2020، سوف تحقق الصين هدفها المئوي الأول لبناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل، مشيرا إلى استعداد الصين للعمل مع دول آسيا-الباسيفيك لدعم السلام من خلال التفاهم والثقة المتبادلين، وحماية الأمن المشترك من خلال الوحدة والمساعدة المتبادلة بهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المنسقة وتحقيق رخاء مستدام من خلال التعاون متبادل النفع.

وأضاف تشونغ أن الصين تعارض الحمائية والأحادية وستعمل على توجيه العولمة الاقتصادية في اتجاه أكثر انفتاحا وشمولا ونفعا عالميا وتوازنا ومربحا للجميع.

وشارك نحو 20 وفدا من دول آسيا-الباسيفيك في القمة التي انعقدت من الاثنين حتى اليوم، وبحثت موضوعات، من بينها: السياسة والأمن والاقتصاد والتجارة والتعاون الإقليمي.


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