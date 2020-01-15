زيلنيكي يجري اتصالا هاتفيا مع ميركل لمناقشة مسألة الطائرة الأوكرانية المنكوبة

أجرى الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي، اتصالا هاتفيا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، طلب خلاله مساهمة ألمانيا سياسيا لمحاكمة المسؤولين عن تحطم الطائرة التابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية في إيران.

وأوضحت الرئاسة الأوكرانية، في بيان أوردته وكالة أنباء "يوكرين فورم" اليوم الأربعاء، أن زيلينسكي يتوقع التحقيق الكفء والمحاكمة الجنائية للمتسببين في تحطم الطائرة الأوكرانية وأيضاً التعويض الجيد لأسر الضحايا والشركة التابعة لها الطائرة المنكوبة.

وأعرب الرئيس الأوكراني خلال الاتصال عن امتنانه لدعم ألمانيا وإبداء استعدادها للتعاون لضمان إجراء تحقيق مفتوح وحيادي بشأن تحطم الطائرة.

وأوضح زيلينسكي أن مجموعة من الخبراء الأوكرانيين يعملون منذ اللحظة الأولى للمأساة، وحاليا يعملون على كشف وتحديد هوية الضحايا والمشاكل المتعلقة بالصندوق الأسود في إيران.

يشار ألى أن طائرة الخطوط الدولية الأوكرانية التي كانت متجهة من طهران إلى كييف تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار الخميني يوم الأربعاء الماضي، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 167 راكبا بالإضافة إلى طاقم الطائرة المكون من 9 أفراد.

وأعلنت إيران السبت الماضي، أنها أسقطت الطائرة الأوكرانية عن طريق الخطأ، إذ كان ينظر للطائرة كنموذج عدائي بسبب اقترابها من إحدى قواعد إيران العسكرية الحساسة، وأعلن الحرس الثوري الأيراني تقبلهم تحمل المسؤولية الكاملة لإسقاط الطائرة الأوكرانية.