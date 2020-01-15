لوف يشيد بتحسن مستوى الفرق الألمانية قبل يورو 2020

قال يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني، إن جودة منافسات الدوري الألماني (بوندسليجا) تحسنت في النصف الأول من الموسم الجاري.

وأضاف لوف في تصريحات قبل استئناف الدوري الألماني نهاية هذا الأسبوع :"يمكنك ملاحظة التحسن في مستويات بعض الفرق، لقد غيروا أسلوبهم".

وأضاف :"بشكل عام، كان هناك العديد من المباريات في النصف الأول من هذا الموسم، والتي يمكنك القول إنها جيدة جدا".

وكان لوف أعرب عن قلقه في العديد من المناسبات العام الماضي، بشأن مستوى مباريات الدوري المحلي.

وينطلق الدور الثاني للمسابقة بعد العطلة الشتوية، حينما يلتقي شالكه صاحب المركز الخامس مع بوروسيا مونشنجلادباخ صاحب المركز الثاني بعد غد الجمعة.

وأشاد لوف، خلال حفل استقبال العام الجديد في اتحاد الكرة الألماني في أوفنباخ، بكل من ديفيد فاجنر مدرب شالكه وماركو روز مدرب جلادباخ..

وقال لوف: "المدربين المتواجدين الآن في فرق مثل جلادباخ وشالكه حققوا بالتأكيد جوانب جديدة".

وتابع: "هناك بعض الفرق التي ترى في مبارياتها شجاعة كبيرة في التعامل مع الكرة، وكذلك هي تبحث عن فرص للمضي قدما".

وواصل لوف أنه بينما كانت هناك أندية تحاول إدارة المباريات لتجنب الهزائم، كان هناك جانبا إيجابيا مع الفرق التي أدت بشكل جيد رغم عدم قدرتها في التحكم في مجريات المباريات.

وفي باقي المباريات، يستقبل لايبزيج المتصدر ضيفه فريق يونيون برلين، بينما يحل بايرن ميونخ حامل اللقب والذي يبتعد خلف المتصدر بأربع نقاط في المركز الثالث، على فريق هيرتا برلين.