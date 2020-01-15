وزير القوى العاملة يكرم 350 متميزا في العيد السنوي للعاملين

• سعفان: 2020 عام الخير والرخاء وجني ثمار ما أنجزته الدولة

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن 2020 هو عام الخير والرخاء على جميع المصريين وجني ثمار ما أنجزته وحققته الدولة المصرية خلال الفترة الماضية؛ لانطلاقة جديدة نحو مستقبل مشرق لتكون مصر في ثوبها الجديد، والذي كان بجهود وعرق عمال مصر.

وأكد سعفان خلال تكريم 350 عاملا وعاملة متميزين، وذلك في احتفالية العيد السنوي للعاملين الـ14 بأحد فنادق القاهرة اليوم الأربعاء، أن مصر قادرة على التصدي لكل ما يحاك ضدها من مؤامرات من أهل الشر الذين يكرهون ما تقوم به مصر من بناء وتطوير، إلا أنه بفضل الله وتماسك شعبها وقوة جيشها، فإن مصر قادرة على المضي قدمًا لتكون في مصاف الدول المتقدمة.

وأشار إلى حرصه الدائم على تكريم العمال المثاليين والمتميزين بمختلف مواقع العمل والإنتاج، لتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد وبث روح الحماس والمنافسة الشريفة بين جميع عمال مصر، بما ينعكس على العملية الإنتاجية، لضمان استمرار قوة الدفع إلى الأمام لتحقيق النجاح لتحتل مصر المكانة التي تليق بها بين دول العالم بأيدي عمال مصر.

وكرم سعفان 20 طفلا من مرضى السرطان بأحد المستشفيات، بإهدائهم 20 جهاز "تابلت" مقدمة من إدارة الفندق؛ تحفيزا لهم وتشجيعهم على تحدي المرض، كما منح العمال دروعا وشهادات تقدير بهذه المناسبة تكريما لهم لما بذلوه من جهد، وعملهم بشكل دؤوب.