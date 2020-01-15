البحرين وجمهورية سيشل تبحثان العلاقات الثنائية

استعرض العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة مع رئيس جمهورية سيشل داني فور، اليوم الأربعاء، العلاقات الثنائية الوطيدة وفرص التعاون وخاصة في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والسياحية، وآفاق تعزيزها وتطويرها بما يخدم الأهداف والتطلعات المشتركة للبلدين.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن الجانبين أكدا -خلال اللقاء- الرغبة المشتركة في تطوير العلاقات الثنائية من خلال دعم كافة جوانب التعاون في ظل ما يحظى به البلدان من فرص واعدة ومقومات وإمكانيات متعددة في مختلف القطاعات.

كما أكد العاهل البحريني حرص المملكة على مد جسور التعاون مع سيشل بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين ويعود بالخير على شعبيهما.