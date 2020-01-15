 مجموعة الأهلي.. النجم الساحلي يسقط أمام الترجي بكلاسيكو الدوري التونسي - بوابة الشروق
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مجموعة الأهلي.. النجم الساحلي يسقط أمام الترجي بكلاسيكو الدوري التونسي

الشروق
نشر فى : الأربعاء 15 يناير 2020 - 4:57 م | آخر تحديث : الأربعاء 15 يناير 2020 - 5:30 م

واصل فريق النجم الساحلي مسلسل تراجعه في الدوري التونسي بالخسارة أمام الترجي في لقاء الكلاسيكو، والمؤجل من الجولة السابعة للبطولة.

سجل حمدو الهوني هدف الترجي الوحيد في الدقيقة 32.

بهذا الفوز يعزز الترجي تصدره للدوري التونسي برصيد 28 نقطة من 10 مباريات، بينما يقبع النجم في المركز السادس برصيد 18 نقطة من 12 مباراة.

ويحل النجم الساحلي ضيفا على الأهلي، يوم 26 يناير الجاري في الجولة الخامسة بالمجموعة الثانية لدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر النجم المجموعة برصيد 9 نقاط خلفه الأهلي 7 نقاط ثم الهلال السوداني 6 نقاط، ويتذيل بلاتينيوم الزيمبابوي الترتيب بنقطة وحيدة.


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