 قبول 11 تظلما جديدا والموافقة على 50 طلب تقنين لأراضي أملاك الدولة ببني سويف - بوابة الشروق
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قبول 11 تظلما جديدا والموافقة على 50 طلب تقنين لأراضي أملاك الدولة ببني سويف

حازم الخولى
نشر فى : الأربعاء 15 يناير 2020 - 11:30 م | آخر تحديث : الأربعاء 15 يناير 2020 - 11:30 م
ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اجتماع اللجنة العليا رقم (39) للبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة.

وحضر اللقاء كل من «الدكتور عاصم  سلامة نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، واللواء محمد توفيق، مساعد مدير الأمن، والمستشار رمضان قناوي، مفوض الدولة، والمهندسة لمياء جلال، مدير المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة مدير مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة، والمحاسب أحمد إبراهيم مديرعام الأملاك، وسمر فتحي مسؤول المنظومة، ومسؤولى الزراعة والمساحة والري والأملاك وحماية الأراضي ورؤساء المدن، بجانب أعضاء لجان مكتب تقنين أملاك الدولة بديوان عام المحافظة».

وتم مناقشة 100 طلب تقنين، حيث تمت الموافقة على 50 طلبًا جديدًا، بالإضافة إلى قبول 11طلب تظلم جديد، ليصل بذلك العدد الإجمالي للطلبات التي تمت الموافقة عليها "حتى الآن" 1275 طلب تقنين، فيما بلغ العدد الإجمالي للعقود التي تم تحريرها إلى  273 طلبًا بواقع  192 مباني و81 زراعة، وجاري البت في باقى الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

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