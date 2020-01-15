 نائب محافظ الإسكندرية تتفقد مستشفى أطفال الرمل للوقوف على حل المشكلات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نائب محافظ الإسكندرية تتفقد مستشفى أطفال الرمل للوقوف على حل المشكلات

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
هدى الساعاتي
نشر فى : الأربعاء 15 يناير 2020 - 2:36 ص | آخر تحديث : الأربعاء 15 يناير 2020 - 2:49 ص

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية أمس الثلاثاء، مستشفي أطفال الرمل، بنطاق حي شرق؛ للتأكد من كفاءة عمل المستشفى، والاطمئنان على تقديم الخدمات الطبية اللازمة للأطفال، والوقوف على كافة المشكلات التي تواجه المستشفى لإيجاد أنسب الطرق لحلها.

وخلال الجولة، تفقدت عازر أقسام المستشفى المختلفة من قسم الرعاية المركزة والرعاية المتوسطة للحضانات، وتفقد قسم الحضانات، وعنابر حجز اﻷطفال، والمبتسرين، واستفسرت من أسر اﻷطفال المرضى عن مستوى تقديم الخدمات وحسن المعاملة، وتقديم أوجه الرعاية لهم، وتوافر الأدوية بالمستشفى.

عقب ذلك، اجتمعت نائب محافظ الإسكندرية، بالطاقم الطبي بالمستشفى؛ للوقوف على أهم المشكلات التي تواجه المستشفى واحتياجاتها من المستلزمات الطبية المختلفة، موجهة مسئولي مديرية الشئون الصحية بضرورة التنسيق مع المستشفى لإيجاد الآلية اللازمة لحل المشكلات خاصة ذات الأولوية القصوى في أسرع وقت ممكن، خاصة أن تلك المستشفى تعد من أهم مستشفيات الأطفال بالإسكندرية، والتي تخدم أيضا العديد من المحافظات.


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