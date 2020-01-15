17مليون و 742 ألف جنيه لتنمية المشروعات الصغيرة في قنا خلال ديسمبر الماضي

صرح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مول 581 مشروعًا صغير ومتناهي الصغر خلال شهر ديسمبر الماضي بإجمالي قيمة مالية بلغت 17 مليون و 742 ألف و884 جنيه، وذلك في اطار سعي المحافظة بالتعاون مع الجهاز الي مساعدة شباب الخريجين للبدء في تنفيذ مشروعات خاصة بهم ودخول مجال ريادة الأعمال.

وأوضح «الداودي» أن المشروعات التي تم تمويها خلال شهر ديسمبر منها 31 مشروعًا صغيرًا بتمويل يصل إلي 10ملايين، و25 ألف جنيه و550 مشروع متناهي الصغر بتمويل مالي بلغ 7 ملايين و 717 ألف جنيه.

وأضاف المحافظ أن عدد المشروعات الممولة خلال الفترة من يناير وحتي نوفمبر من العام الحالي بلغت 8530 مشروعًا بتمويل قدره 226مليونًا و 486 ألف و935جنية منها 464 مشروع صغير بإجمالي تمويل 119 مليون و 991 ألف و731جنيه بينما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر 8066 مشروعًا بتمويل قدره 106 ملايين 495 ألف و 204جنيهات.

وأكد أن المحافظة تعطي أولوية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور كبير في إعطاء دفعة قوية لعجلة التنمية على أرض قنا وزيادة الإنتاج والحد من البطالة بتوفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين من أبناء المحافظة.