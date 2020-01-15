غلق بوغاز رشيد ومنع الصيد بالبحيرة بسبب الأمطار الشديدة

شهدت مدن ومراكز البحيرة منذ الساعات الأولى لصباح اليوم، طقسًا غاية في السوء، بدأ بالصقيع والرياح وحتى الأمطار الغزيرة التي وصلت الى السيول بالمراكز الساحلية المطلة على البحر المتوسط برشيد وإدكو، ما أدى إلى غلق بوغاز رشيد ومنع الصيد به، وخلو أغلب الشوارع من المارة.

ووجه اللواء هشام آمنة المحافظ انعقاد غرفة الطوارئ وإدارة الأزمات بالمحافظة على مدار اليوم، ومثيلاتها بالمراكز والمدن وتستمر منعقدة على مدار اليوم أيضًا مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية وربط غرف العمليات الفرعية بالمركز والمدن والمديريات والمصالح بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة لمواجهة أي مشكلة تطرأ والتعامل الفورى معها.

وتستمر على مدار اليوم حالة استنفار تام بالوحدات المحلية لمتابعة جاهزية بلوعات الصرف وصفايات الأمطار، وكذا جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها.

كما وجه المحافظ بمراجعة أعمال الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة والتأكيد على صيانة محولات الكهرباء وتغطية أية أسلاك كهرباء مكشوفة.

وشدد آمنة على رفع درجة الاستعداد أيضًا بالمستشفيات والوحدات الصحية؛ استعدادا لمواجهة أية مشاكل بسبب سوء الأحوال الجوية.